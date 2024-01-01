Эвакуационный план – это ключевой документ, регламентирующий действия сотрудников и посетителей при чрезвычайных ситуациях. Компания "Fire Axe" с многолетним опытом разработки таких документов для различных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гарантирует высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ.
Правильно составленный план помогает минимизировать риски и обеспечивает оперативные и безопасные действия в случае необходимости. Документ обязателен для объектов с массовым пребыванием людей (более 50 человек) или при наличии 10 и более рабочих мест. Основные задачи плана включают:
Разработка документов регламентируется следующими законодательными актами:
Согласно этим нормативам, план должен быть представлен в виде схемы с путями эвакуации и аварийными выходами, а также детализированным описанием действий при чрезвычайной ситуации. Использование схем, знаков и указателей способствует быстрой и безопасной эвакуации.
В левом нижнем углу содержится информация о компании – разработчике. В правом нижнем углу нанесена маркировка со сведениями о фотолюминесцентной основе материала плана эвакуации.
Количество эвакуационных планов зависит от размера объекта и числа выходов. План изготавливается на фотолюминесцентной основе с белым или светло-желтым фоном методом прямой печати сольватными чернилами. Затем наносится фотолюминесцентная пленка на негорючий ПВХ пластик, и документ оформляется в алюминиевую рамку.
Графическая часть включает символы пожарной безопасности и пояснительные надписи, выполненные черным цветом, а линии эвакуации – зеленым. Схемы размещаются на всех этажах многоэтажных объектов и на путях эвакуации, в соответствии с нормативными требованиями: в хорошо освещенных местах, не закрытые посторонними предметами, с расстоянием между планами на одном этаже не более 60 метров.
Для создания заказчик должен предоставить схему помещения (допускается выполнение от руки), на которой будет указана важная для специалиста информация – следующие элементы с соответствующими пометками:
Также следует обозначить пожарные лестницы, место размещения оборудования, которое может стать препятствием на пути у эвакуирующихся людей. Еще указывается место, где будет находиться план эвакуации.
Правильный и подробный документ по эвакуации – гарантия безопасности людей при возникновении опасной ситуации, пожара. При покупке услуги компания гарантирует:
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