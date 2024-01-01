Эвакуационный план – это ключевой документ, регламентирующий действия сотрудников и посетителей при чрезвычайных ситуациях. Компания "Fire Axe" с многолетним опытом разработки таких документов для различных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гарантирует высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ.

Качество плана эвакуации

Правильно составленный план помогает минимизировать риски и обеспечивает оперативные и безопасные действия в случае необходимости. Документ обязателен для объектов с массовым пребыванием людей (более 50 человек) или при наличии 10 и более рабочих мест. Основные задачи плана включают:

регламентирование действий персонала, а также посетителей объекта, при возникновении ЧС;

быстрая эвакуация людей из зон возгорания, задымления по безопасным путям;

указание мест расположения первичных средств пожаротушения, сигнализации, противопожарной системы;

соблюдение противопожарного режима;

проведение инструктажа по безопасности при возникновении ЧС ответственными лицами;

помощь сотрудникам охраны по разведке, локализации, ликвидации очагового возгорания.

Нормативные требования

Разработка документов регламентируется следующими законодательными актами:

Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" № 1479 от 16.09.2020.

ГОСТ 34428-2018.

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ.

Согласно этим нормативам, план должен быть представлен в виде схемы с путями эвакуации и аварийными выходами, а также детализированным описанием действий при чрезвычайной ситуации. Использование схем, знаков и указателей способствует быстрой и безопасной эвакуации.

Содержание документа:

титульная часть;

адрес объекта, этаж здания, где расположен план;

графическая часть – схема эвакуации;

текстовая часть;

список используемых специальных символов и обозначений и их расшифровка.

В левом нижнем углу содержится информация о компании – разработчике. В правом нижнем углу нанесена маркировка со сведениями о фотолюминесцентной основе материала плана эвакуации.

Процесс изготовления

Количество эвакуационных планов зависит от размера объекта и числа выходов. План изготавливается на фотолюминесцентной основе с белым или светло-желтым фоном методом прямой печати сольватными чернилами. Затем наносится фотолюминесцентная пленка на негорючий ПВХ пластик, и документ оформляется в алюминиевую рамку.

Графическая часть включает символы пожарной безопасности и пояснительные надписи, выполненные черным цветом, а линии эвакуации – зеленым. Схемы размещаются на всех этажах многоэтажных объектов и на путях эвакуации, в соответствии с нормативными требованиями: в хорошо освещенных местах, не закрытые посторонними предметами, с расстоянием между планами на одном этаже не более 60 метров.

Что включает разработка

Для создания заказчик должен предоставить схему помещения (допускается выполнение от руки), на которой будет указана важная для специалиста информация – следующие элементы с соответствующими пометками:

«ПК» – пожарный кран;

«АПТ» – аптечка медицинской помощи;

«ОГ» – огнетушитель;

«К» – кнопка пожарной сигнализации;

«ЭЛ» – электрощитовая;

«Тел» – городской телефон;

адрес объекта;

название помещения;

Ф.И.О. и должность работника, ответственного за утверждение плана (директора организации).

Также следует обозначить пожарные лестницы, место размещения оборудования, которое может стать препятствием на пути у эвакуирующихся людей. Еще указывается место, где будет находиться план эвакуации.